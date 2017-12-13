Эрдоган призвал сделать Иерусалим столицей Палестины

Иерусалим должен стать столицей Палестины. С таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Reuters.

По словам турецкого лидера, к такому решению страны мира должны подтолкнуть «террористические акты» со стороны Израиля.

«Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — это террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины», — передает РИА Новости заявление Эрдогана на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры. На следующий день движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, призвало к новому восстанию против Израиля.

Еще до решения Трампа Анкара пообещала разорвать отношения с Израилем в случае признания Иерусалима его столицей.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

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