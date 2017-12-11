Эрдоган обвинил США в кровопролитии на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты стали соучастником кровопролития на Ближнем Востоке, признав Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters

«Заявление президента Трампа нас не связывает, а Иерусалим не стал единым», — добавил Эрдоган.

По словам президента Турции борьба не закончится до тех пор, пока не будет создано независимое и суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Те, кто сегодня думают, что владеют Иерусалимом, должны знать, что завтра они не найдут дерева, чтобы спрятаться», — цитирует Эрдогана CNN Turk.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.

На следующий день движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, призвало к новому восстанию против Израиля. В результате последовавших за этим столкновений палестинцев с израильскими силами правопорядка, ранения получили около 750 человек, двое погибли.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

