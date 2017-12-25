«Яндекс.Такси» и Gett проверят на ценовой сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование возможного ценового сговора между такси-агрегаторами перед новогодними праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС заявили, что в ближайшее время направят в «Яндекс.Такси», Gett, Uber, RuTaxi и другим агрегаторам запросы о методах их ценообразования и причинах повышения стоимости поездок. Затем ведомство примет решение о том, присутствуют ли в действиях компаний признаки картельного сговора.

На завышение цен на услуги такси в преддверии праздников начали жаловаться пользователи соцсетей.

В «Яндекс.Такси» в ответ на подозрения ФАС заявили, что не меняли тарифы, а рост цен на поездки на отдельных направлениях обусловлен повышенным спросом и трафиком. Компания также отметила, что мера вынужденная и временная.

В Uber в свою очередь заявили, что цены на поездки в предпраздничный и праздничный периоды формируются по той же схеме, что и в обычные дни. В онлайн-агрегаторе отметили, что временное повышение цен обусловлено повышенным спросом — когда баланс восстановится, вернутся и старые цены.

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