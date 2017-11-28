Gett запретили хвастаться «лучшими» водителями

Слоган «Лучшие водители выбирают Gett», размещенный на автомобилях, создает необоснованное впечатление о превосходстве компании над конкурентами, считают в московском управлении ФАС. Антимонопольщики выдали сервису по вызову такси Gett предупреждение.

«Регулятор усматривает в действиях ООО "ГетТакси Рус" признаки нарушения пункта 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции, выраженные в распространении информации без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, а также указание на наличие такого подтверждения», — отмечается в сообщении.

В октябре «Ведомости» писали о том, что такси-сервис Gett подал жалобу в антимонопольную службу на «Яндекс.Такси», обвинив конкурента в слежке за другими приложениями на смартфонах пользователей.

В июне ФАС уличила Gett в попытке ввести клиентов в заблуждение относительно расценок. Внимание антимонопольной службы привлекла реклама «Gett Taxi от 50 рублей» на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компании. Однако на сайте компании в разделе «Тарифы» указывалось, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей (50 рублей за посадку плюс 18 за каждую последующую минуту).