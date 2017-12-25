В Дании открыли самую комфортную в мире тюрьму

Рядом с датским городом Гундслев открыли самую комфортную в мире тюрьму под названием Сторстрём. Ее строительство обошлось примерно в 160 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Тюрьма рассчитана на 250 заключенных. Каждому из них предоставляется камера площадью четыре квадратных метра с телевизором, холодильником, шкафом, большим окном и ванной комнатой. В тюрьме есть собственная церковь, зал для молитв, спортивные площадки, общие комнаты, собственные сады и сельскохозяйственные угодья.

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По задумке архитекторов, обстановка должна способствовать перевоспитанию заключенных и быть приятным местом пребывания для сотрудников. На строительство тюрьмы ушло пять лет.

В июне 2003 года представители британских вооруженных сил открыли новую тюрьму в Ираке. Она спроектирована так, что в одной камере должны сидеть не более четырех человек. Но условия содержания не отличаются комфортом, чтобы бедные жители страны не стремились попасть в нее ради бесплатного питания и жилья.