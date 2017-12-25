Трамп заявил о победе в войне за Рождество

Президент США Дональд Трамп заявил, что отстоял праздник Рождества у сторонников политкорректности. Об этом хозяин Белого дома сообщил в своем Twitter.

«Люди вновь с гордостью говорят: "Счастливого Рождества!" Я горжусь, что возглавил кампанию против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!!!» — написал глава государства в канун праздника.

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Как пишет The Huffington Post, «президент приписал себе победу в дебатах, которые вряд ли вообще когда-то существовали». Однако Трамп неоднократно заявлял, что СМИ и некоторые крупные компании, в частности сеть кофеен Starbucks, стали отказываться от рождественской символики в рекламе своей продукции.

Поводом для этого послужило то, что далеко не все граждане США отмечают Рождество. На декабрь приходятся другие праздники — иудейская Ханука, Новый год, поэтому вместо пожелания счастливого Рождества в обиход вошло выражение «Счастливых праздников», отмечает РИА Новости, что дало консерваторам возможность объявить, что идет «война за Рождество».

Президент США не раз заявлял, что речь идет о «сознательной атаке на традиционные американские ценности». При этом в Twitter один из пользователей напомнил Трампу, что его собственная дочь Иванка, принявшая иудаизм, не отмечает Рождество.

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