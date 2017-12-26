Россияне назвали основные мотивы «откоса» от армии

Основным мотивом для «откоса» от службы в армии россияне назвали дедовщину (51 процент), а также угрозу гибели в горячей точке (40 процентов). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник, 26 декабря.

Общий уровень одобрения деятельности Вооруженных сил России, по данным осеннего исследования, достиг исторического максимума (88 процентов), несмотря на плохую осведомленность большинства респондентов о положении дел в армии (52 процента).

84 человека из каждой сотни отмечают, что за последние годы повысилась боеспособность российских вооруженных сил. Основной причиной назвали модернизацию техники и вооружения.

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Отрицательно к бытовым условиям солдат относятся восемь процентов респондентов, положительно — 64 процента.

Значительно больше стало тех, кто хочет видеть в рядах вооруженных сил своих родственников (68 процентов против 52 пять лет назад).

78 процентов участников опроса считают, что российским военным удалось добиться поставленных целей в Сирии, 54 процента поддержали дальнейшую войну против терроризма за пределами России.

Две трети россиян считают реальной военную угрозу стране от других государств. При этом почти все респонденты (93 процента) теперь уверены, что армия способна ее защитить. Четыре года назад так считали 66 процентов респондентов.

Исследование проводилось в октябре и ноябре, в него включили несколько опросов, как среди обычных граждан, так и среди военнослужащих, а также членов их семей и людей допризывного возраста (16-18 лет).

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