В Госдуме сочли обоснованным главный страх россиян

Страх россиян перед международной напряженностью обоснован, однако на первый план для граждан все же выходит обеспокоенность социальной обстановкой внутри страны, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Так он в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал результаты соцопроса ВЦИОМ, согласно которым россияне больше всего боятся конфликтов между государствами.

«Ситуация действительно очень сложна. Всегда, когда обостряется экономический кризис, возникают силы, который стремятся найти выход из него путем развязывания войн. Это мы прослеживаем и в условиях XXI века», — сказал депутат. Очаги напряженности провоцировала администрация бывшего американского президента Барака Обамы, считает российский парламентарий.

Вместе с тем Новиков уверен, что «по-настоящему глубокие и объективные» социальные исследования покажут, что на первом плане у россиян проблемы, связанные с внутренней ситуацией: низкие зарплаты, рост цен, снижение доступа к медицине и образованию.

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«Граждане все больше обеспокоены внутренней ситуацией, падением уровня жизни. Эта тенденция имеет все основания к усилению», — резюмировал парламентарий.

Ранее в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которым в декабре 2016 года россияне были больше всего обеспокоены напряженностью на международной арене. На втором месте среди страхов оказалось исчезновение из продажи привычных товаров и обесценивание сбережений.

Снижение зарплаты и потеря работы заняли в рейтинге страхов седьмую и восьмую позиции соответственно.