Кузбасский охранник пообещал двоечнику аттестат и выманил у него деньги

В Новокузнецке 42-летнего охранника обвиняют в вымогательстве денег у школьника в обмен на «липовый» аттестат. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в июне мужчина решил подработать и разместил в городе объявления о том, что якобы оказывает помощь в получении аттестатов о среднем образовании. «Вскоре ему [охраннику] позвонил 18-летний потерпевший, который не справился со школьной программой и несколько лет назад бросил учебу после восьмого класса», — говорится в сообщении.

Молодой человек объяснил, что документ ему необходим для того, чтобы устроиться на работу, и перевел охраннику деньги. Какую именно сумму, МВД не уточняет. Аферист заверил двоечника, что аттестат будет оформлен официально через знакомых в одной из городских школ. Однако после получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Несостоявшийся обладатель аттестата обратился в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Тот признался, что и не собирался делать документ для своей жертвы, поскольку никаких связей у него нет. Охранник рассказал, что объявления распространил специально, чтобы обманывать школьников.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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