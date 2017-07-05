Выпускников уральской школы заставили отработать аттестаты

Свердловская областная прокуратура проверяет школу в городе Дегтярск, администрация которой решила привлечь выпускников к благоустройству учебного заведения перед выдачей аттестатов, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время опрошен уже директор школы. И после нашего вмешательства уже печати на аттестатах проставлены», — рассказала агентству представитель регионального надзорного ведомства Марина Канатова.

По ее словам, директор учебного заведения признала, что печати в документах не были проставлены вовремя, чтобы ученики сдали книги в библиотеку и расписались ведомостях.

В 2017 году 11-й класс этой школы окончили 28 человек, столько же — 9-й класс. В прокуратуре подчеркнули, что если кто-то из выпускников не успел подать документы в другие учебные заведения, действиям администрации дадут более строгую правовую оценку.

Ранее сообщалось о задержке выдачи аттестатов в адыгейской школе из-за проверки, организованной после скандала с незаслуженной медалью, полученной дочерью местной чиновницы. По ее итогам, женщину уволили, а ее дочь добровольно сдала медаль «За особые успехи в учении».