Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина

Британскую туристку, задержанную в египетском аэропорту с 290 таблетками обезболивающего средства, приговорили к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent.

В октябре таможенные службы воздушной гавани обнаружили у 33-летней британки Лауры Пламмер большую партию трамадола. Препарат запрещен в Египте. Англичанка утверждает, что привезла лекарство для своего жениха Омара Абделя Азима, страдающего хроническими болями в спине.

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На предыдущем заседании суда она ошибочно ответила «да» на вопрос судьи: «Вы обвиняетесь в контрабанде и хранении трамадола в Египте?». Утвердительный ответ был записан в документах дела как признание.

Хотя адвокаты Пламмер представили доказательства хронического заболевания Омара Абдель Азима, суд признал ее виновной.

До суда Лаура содержалась в камере площадью 25 квадратных метров с 25 другими женщинами. Согласно законам Египта, ей грозило до 25 лет заключения. В некоторых случаях хранение запрещенных препаратов карается в стране смертной казнью.

Ранее сообщалось, что родственники Пламмер пострадали от мошенников. Двое египтян, представившись адвокатами, запросили за свои услуги десять тысяч фунтов (примерно 760 тысяч рублей). Получив деньги, они перестали выходить на связь.

Трамадол — опиоидный анальгетик, сильное обезболивающее, один из побочных эффектов лекарства — стимуляция центральной нервной системы. В некоторых странах препарат считается наркотиком (в частности, на Украине, в Узбекистане и Белоруссии). В России трамадол входит в перечень жизненно необходимых лекарств, его оборот регламентируется Госнаркоконтролем.

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