Британка привезла мужу в Египет обезболивающее и попала под арест

В Египте арестовали гражданку Великобритании, которая пыталась провезти в страну обезболивающие препараты для своего мужа-египтянина. Теперь женщине грозит до 25 лет тюрьмы, сообщает The Guardian.

По информации издания, 33-летняя Лора Пламмер (Laura Plummer) была задержана в египетском аэропорту в начале октября после того, как в ее чемодане обнаружили 290 таблеток трамадола и несколько таблеток напроксена, которые она везла для своего мужа, страдающего от болей в спине. После этого женщину заставили подписать 38-страничный документ на арабском и отправили в тюремную камеру, где она провела почти месяц еще с 25 женщинами.

Трамадол относится к психотропным опиоидным анальгетикам и часто используется вместо героина. В Британии препарат разрешен, однако в Египте он находится под запретом. В результате Пламмер заподозрили в распространении наркотиков. Отмечается, что ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет, а один из адвокатов женщины не исключил, что она может быть приговорена и к смертной казни.

Как заявили The Guardian в МИД Великобритании, власти держат ситуацию на контроле и оказывают поддержку Пламмер и ее семье.

Ранее в октябре суд в Дубае отправил в тюрьму на три месяца жителя Шотландии, который случайно прикоснулся к бедру незнакомого мужчины в баре. Оскорбленный мужчина обратился в суд, обвинив шотландца в сексуальных домогательствах. Через день после оглашения приговора стало известно, что власти Дубая закрыли дело против шотландца. Правозащитники не исключают, что в принятии подобного решения участвовал лично эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.