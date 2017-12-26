Полиция заинтересовалась модными дагестанцами с фотоаппаратом и львицей

Полиция Дагестана разыскивает владельца львицы, который выгуливал животное без намордника по улицам Махачкалы, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД во вторник, 26 декабря.

Интерес стражей порядка привлек снимок, сделанный очевидцем и выложенный в открытом доступе. Фото было опубликовано на странице Instagram «Голос Дагестана» еще в понедельник, 25 декабря. «Дагестанцы считают, что львы — это модно», — отмечено в описании.

На снимке львица поднялась на задние лапы и опирается передними на корпус машины. Рядом с ней стоит мужчина, который придерживает зверя, а также человек с фотоаппаратом. При этом на львице надет только ошейник с тонким поводком. В комментариях пользователи осудили владельца за издевательство над диким животным и за беспечность.

14 ноября сообщалось о выгуливавшем леопарда на детской площадке во дворе дома нижегородце. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Владелец зверя, как утверждают соседи, регулярно выводит его на улицу на поводке и без намордника, будто обычного пса.

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