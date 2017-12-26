Инициативная группа одобрила самовыдвижение Путина в президенты

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Решение было принято на собрании группы на ВДНХ, передает «Интерфакс».

Отмечается, что участники голосования провели процедуру стоя.

В состав группы вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

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