Индийский юноша обыграл пятерых соперников за несколько секунд и забил

Индийский футболист Наорем Нонгдамба, выступающий за команду «Индиан Эрроус», обыграл пятерых соперников за несколько секунд и забил мяч в ворота «Шиллонг Ладжонг». Видео было опубликовано на странице Drafts в Twitter.

17-летний нападающий на 86-й минуте получил мяч на фланге, набрал скорость, ушел от пятерых соперников и направил мяч в сетку мимо вратаря.

Встреча чемпионата Индии завершилась победой «Индиан Эрроус» со счетом 2:0. Нонгдамба установил окончательный счет. Он выступает за юношескую сборную Индии (игроки до 17 лет).

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