Россияне массово закупились романом «1984» Оруэлла

Российское издание Forbes составило список самых продаваемых художественных книг 2017 года. Рейтинг опубликован в среду, 27 декабря.

Лидером стал роман «Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой. Всего было продано более 81 тысячи экземпляров произведения. На втором месте «Бабий ветер» Дины Рубиной. Замыкает тройку «Где живет счастье» англичанки Джоджо Мойес.

В топ-10 также вошли такие книги, как «В тихом омуте» Пола Хокинса, «Цена вопроса» Александры Марининой, iPhuck 10 Виктора Пелевина, «Тобол. Много званых» Алексея Иванова, «Текст» Дмитрия Глуховского, «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» группы авторов и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

В рейтинг включены только новинки, вышедшие с ноября 2016 года по декабрь 2017-го, однако составители отметили любопытные тенденции, касающиеся и классической литературы.

Так, антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла оказалась в списке бестселлеров. Россияне скупили 46 тысяч экземпляров романа в одной только сети книжных магазинов «Читай-город». Таким образом антиутопия возглавила список самых продаваемых книг сети.

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