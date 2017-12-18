Рукопись «120 дней Содома» Маркиза де Сада запретили продавать

Манускрипт романа «120 дней Содома, или Школа разврата» французского писателя Маркиза де Сада признали национальным достоянием Франции. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает Ouest France.

Результатом такого решения стал запрет на продажу рукописи. Планировалось, что лот будет выставлен на торги аукционного дома Aguttes вместе с другим объектом, также получившим статус национального достояния, — манифестом сюрреализма Андре Бретона.

По словам организатора аукциона Клода Агюта, министерство культуры страны предложило провести переговоры по взаимному соглашению о приобретении этих работ по международной рыночной цене.

Рукопись книги де Сада оценивается в четыре-шесть миллионов евро. Писатель создал произведение во время тюремного заключения в Бастилии в 1785 году. Манускрипт представляет собой 12-метровый бумажный свиток.

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