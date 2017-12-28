Стрелка с фабрики «Меньшевик» арестовали

Пресненский суд Москвы арестовал до 27 февраля бывшего совладельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на территории предприятия. Об этом сообщает «Медиазона».

Аверьянову предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, 27 декабря бизнесмен пришел на территорию предприятия, там у него возник конфликт с действующим руководством фабрики. Аверьянов начал стрелять, был убит охранник «Меньшевика».

На заседании суда он сообщил, что не хотел никого убивать, передает «Медиазона». По его словам, пуля попала в охранника, поскольку из рук бизнесмена пытались выбить оружие. Предпринимателя задержали 28 декабря.

Как писало РБК, 27 декабря на фабрику пришли судебные приставы, которые хотели взыскать с Аверьянова 3,3 миллиона рублей в пользу компании «Денэм холл». В свою очередь, Аверьянов говорил, что у него отобрали предприятие в результате рейдерского захвата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!