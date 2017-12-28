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Юные челябинцы смастерили для чиновников игрушки из мусора

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Челябинские детсадовцы и школьники смастерили три тысячи игрушек из бытовых отходов, рассказал «Интерфаксу» руководитель благотворительного фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

«Получились очень красивые и оригинальные елочные украшения и небольшие скульптуры», — сказал он, отметив, что часть поделок досталась чиновникам, оставшимися украсили елки на площадях городов Челябинской области.

Для изготовления игрушек были использованы пластиковые бутылки, газеты, коробки, провода, граммофонные пластинки, спичечные коробки.

В декабре администрация Санкт-Петербурга закупила в подарок детям из неблагополучных семей 2,5 тысячи бракованных наушников для iPhone, которых у детей нет. На эти цели из бюджета города ушло четыре миллиона рублей.

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