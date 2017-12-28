Канадец вернул опавшие листья соседям

Разгневанный мужчина возвращал соседям упавшие на его участок листья с деревьев, стоявших у забора. Роликом поделилось издание Daily Mail.

Видео засняла жительница Канады Каролина Пауликовски (Karolina Pawlikowski). На ролике видно, как мужчина собирает опавшие листья и перебрасывает их на территорию соседей. Он объясняет свои действия тем, что они «падают на его территорию».

Женщина сочла действия соседа «идиотскими», так как он ни разу не говорил ей об этой проблеме.

В начале декабря жительница Великобритании пожаловалась на материнском форуме на соседей, которые решили нарядить на Рождество не елку, а секс-куклу. Они повесили ее на дверь гаража, надели на нее колпак Санты и навесили мишуру. После публикаций в СМИ соседи все же решили убрать необычное украшение.

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