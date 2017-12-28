В Тихом океане выловили акулу-гермафродита

У побережья Тайваня была поймали тихоокеанскую остроносую акулу Scoliodon macrorhynchos, которая является гермафродитом. По словам ученых, патологическая интерсексуальность у акул является редкостью. Об этом пишет издание Daily Mail.

Хищницу обнаружили в южной части Тайваньского пролива. В области тазового плавника у нее находились анатомические структуры, выполняющие функцию мужского репродуктивного органа и называемые класперами (claspers). Однако затем выяснилось, что акула обладала гонадами, продуцирующими как женские, так и мужские половые клетки. При этом гениталии были полностью сформированы, что говорило о том, что рыба способна самооплодотворяться.

Гермафродитизм у хищных хрящевых рыб может объяснить, почему некоторые особи способны размножаться без полового процесса. Однако до сих пор не было обнаружено акул с такой аномалией, которая вынашивала бы в себе зародыш. При этом некоторые специалисты считают, что отклонения вызваны загрязнениями среды в результате деятельности человека. Причиной могут быть эстрогены и другие гормоны, содержащиеся в сточных водах.

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