Россия
 
Новый рассказ Владимира Сорокина. Специально для «Ленты.ру» →
Последние новости
Запущенный Россией ангольский спутник вышел на связь
На встрече украинских депутатов внезапно заиграл гимн России
Кукла-матершинница разъярила маму из Великобритании
Тело Шаинского вернут из США в Россию
Четырехкратный олимпийский чемпион предрек катастрофу российского спорта
Россия заработает на майнинге криптовалют
Ракетный удар по объектам сирийской армии показали на видео

Кремлю добавили мигалку

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин разрешил своей администрации использовать еще один автомобиль со спецсигналами. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Таким образом, число машин с мигалками в администрации президента увеличивается до 23. Для кого предназначен автомобиль, в указе не уточняется.

В ноябре Федеральная служба охраны попросила установить на свои автомобили проблесковые маячки синего и красного цветов, а также дать машинам преимущество на дороге.

Правом на автомобильные спецсигналы в России пользуются администрация президента, МВД, МИД, правительство. С октября 2016 года 12 машин с мигалками разрешили иметь автопарку Госдумы, до этого их у депутатов было пять. Больше всего автомобилей с проблесковыми маячками у Федеральной службы безопасности — 207, уточняет ТАСС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСО попросила больше привилегий
В Госдуме рассказали о порядке распределения мигалок среди депутатов
Путин выделил новой Госдуме в полтора раза больше машин с мигалками
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

Скупили все

Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м
16:46Сегодня

ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Путина

17:1827 декабря

Рогозин похвастался дышавшей жидкостью на глубине в километр псиной

16:12Сегодня

Юные челябинцы смастерили для чиновников игрушки из мусора

Россия00:0026 ноября

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
15:05Сегодня

Прокуратура выступила против запрета на бороды и тату в колледже

23:4925 декабря

В Петербурге мужчина набросился с ножом на водителя автобуса с детьми

13:12Сегодня

Россиянам посоветовали дарить детям слабоалкогольные конфеты

Россия20:2727 декабря
Владимир Путин

Разогнались

Путин хочет в будущее, Собчак — в Европу. И иные особенности президентской гонки
18:0725 декабря

Девочка умерла после секса с возлюбленным в гараже

13:39Сегодня

Голый рязанец бегал по улице и околачивал машины

12:00Сегодня

Родственники два года истязали и морили голодом девочку в Сургуте

Россия
Скупили все
Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м
ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Путина
Юные челябинцы смастерили для чиновников игрушки из мусора
Прокуратура выступила против запрета на бороды и тату в колледже
Кремлю добавили мигалку
Владимир ПутинРазогнались
Путин хочет в будущее, Собчак — в Европу. И иные особенности президентской гонки
Йорн Хезе«Я слышал, что оценки можно купить за деньги»
Немец поступил в российский университет и решил срочно спасти эту страну
Все материалы
Мир
Власть и кровь
Мир пережил 2017-й, и это было непросто
В Боснии осудили зверски убивавшую сербов «Азру два ножа»
В США отец сложил ребенка пополам и убил его
Праздник не приходит
Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
Индия запретит мусульманам разводиться через мессенджеры
В США парикмахера посадили за неудачную стрижку
Все материалы
Бывший СССР
Мирный атом кроем матом
Литва и Белоруссия оказались на пороге холодной ядерной войны
На встрече украинских депутатов внезапно заиграл гимн России
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
Молодую подчиненную Авакова уволили
Президент Эстонии переедет к русским
По цене металлолома
Во что превратилась украинская оборонка
Порошенко объяснил отсутствие в списке на обмен осужденных на Украине россиян
Все материалы
Экономика
Хроники безумия
За год биткоин перевернул мир. А потом обвалился
Никита Кричевский: Отпущение грехов
Почему аукцион по газовым активам «Алросы» проводится в спешном порядке
Выгодные вложения
Зачем «Роснефть» скупала новые активы в 2017 году
Названо самое вкусное шампанское России
Глава Apple получил повышенную премию после скандала с замедлением iPhone
Названы семь главных событий года в банковском секторе России
Винни-Пух и три богатыря попали на деньги
Все материалы
Силовые структуры
Не слиплось
Зачем директор шоколадной фабрики устроил стрельбу в Москве
Дядя заказал
Король воровского мира России мстит за мучения племянника
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Житель Бурятии оставил свой телефон на пакете с останками расчлененного друга
Житель Подмосковья открыл стрельбу из-за упавшего дерева
Должник бросил из окна бутылку виски, убил пристава и попал в колонию
Грузовик с шоколадом угнали в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Понажимали
Главные игры года: от PUBG до Assassin’s Creed
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
«Ущербное и закомплексованное существо»
Каким был Сталин на самом деле
Китай испытал баллистическую ракету с гиперзвуковым глайдером
Обнаружен новый вид гигантских спрутов
Установлена причина молчания ангольского спутника
Назван легкий способ замедлить старение
Все материалы
Спорт
Пропустили и упали
Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
«Она — спецназовец в женском обличье»
Российская фигуристка Евгения Медведева штампует победы несмотря ни на что
«Мы играли во дворах, иногда у нас не было залов»
Олимпийский чемпион Иван Едешко о баскетболе в СССР и победе над американцами
Проигравшая Шараповой белоруска рассказала о россиянке вне корта
Четырехкратный олимпийский чемпион предрек катастрофу российского спорта
На Олимпиаде 2018 года разрешат российскую символику
Чернокожий баскетболист в окружении русских перепел хит «Стекловаты»
Все материалы
Культура
Лучшие фильмы 2017-го
25 самых ценных впечатлений, открытий и переживаний в кино уходящего года
«Бог не переживет науку»
Дэн Браун о проблемах Америки, «Коде Трампа» и истории человечества
Белый квадрат
Тело Шаинского вернут из США в Россию
Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года
Подтверждена беременность Матильды от Николая II
Создателя MTV Unplugged сбил насмерть таксист
Все материалы
Интернет и СМИ
Все идет по кругу
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
По ту сторону
Что видят люди, смотрящие в лицо смерти
Российские мастера маникюра ужаснули Запад «дьявольскими» ногтями с глазами
Кадыров спросил США о демократии
Пес проигнорировал дрессуру ради обнимашек и покорил сердца пользователей сети
Раскрыта причина блокировки Кадырова в соцсетях
Все материалы
Ценности
Последний шанс
Богачи спешат в Швейцарию ради ревущих моторов Холодной войны
Бузовой предложили содрать с себя шкуру за меховой воротник
Мечта с доставкой
Правильные подарки от Farfetch, за которые не будет стыдно
Выбраны самые безумные наряды жены президента США
Мать-феминистка сразилась балетками за права женщин
Обама отказался раскрыть принцу Гарри тайну своих трусов
Немцы выпустили откровенный костюм для мотокросса
Все материалы
Путешествия
Грязные ночи
Чего надо бояться в отелях
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Вулкан приравняли в правах к человеку
Незалежная в джунглях
Россиянин нашел украинцев в Бразилии
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Все материалы
Из жизни
Безудержное веселье
Водочка или развеселый кутеж: тест для знатоков комедий
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Екатерина«Я люблю Россию, но жить там не хочу»
История москвички, переехавшей в Таиланд
Китайцы соорудили гигантского пса с мордой Трампа
Канадец вернул опавшие листья соседям
Американка постояла в очереди и выиграла пожизненное обеспечение
Британку оштрафовали за кормление голубей
Все материалы
Зачем вернулись?
Старички Mitsubishi ASX и Nissan Juke против Hyundai Creta и Renault Kaptur
Где самый дорогой бензин и самые злые штрафы: сложный квиз
Угадываем особенности национального вождения в разных странах
Тюнинг-ателье, которое появилось раньше машин
Краткая история ателье ABT Sportsline
Самые дорогие автомобили в мире 2017 года
10 самых дорогих в мире машин, которые еще можно заказать
Китаянка спутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и спровоцировала ДТП
Первый электрокар Porsche получит три мотора и станет 680-сильным
Танец BMW M5 между между конусов-роботов сняли на видео
Все материалы
В домике
Поклонская, биткоины и гетто затмили ипотеку
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Все материалы