Кремлю добавили мигалку

Президент России Владимир Путин разрешил своей администрации использовать еще один автомобиль со спецсигналами. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Таким образом, число машин с мигалками в администрации президента увеличивается до 23. Для кого предназначен автомобиль, в указе не уточняется.

В ноябре Федеральная служба охраны попросила установить на свои автомобили проблесковые маячки синего и красного цветов, а также дать машинам преимущество на дороге.

Правом на автомобильные спецсигналы в России пользуются администрация президента, МВД, МИД, правительство. С октября 2016 года 12 машин с мигалками разрешили иметь автопарку Госдумы, до этого их у депутатов было пять. Больше всего автомобилей с проблесковыми маячками у Федеральной службы безопасности — 207, уточняет ТАСС.

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