ФСО попросила больше привилегий

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила установить на свои автомобили проблесковые маячки синего и красного цветов, а также дать машинам преимущество на дороге. Предварительный вариант постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Как следует из пояснительной записки, другие участники дорожного движения должны будут уступать машинам ФСО путь и не обгонять их, если на автомобилях службы включены мигалки и звуковой сигнал.

Также преимущества предлагается дать тем машинам, которые сопровождает ФСО.

В России правом на автомобильные спецсигналы пользуются администрация президента, Федеральная служба безопасности, МВД, МИД, правительство. Кроме того, с октября 2016 года 12 мигалок разрешили иметь автопарку Госдумы, до этого у нижней палаты парламента было пять таких машин.