Кремль отказался считать взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают произошедший в Санкт-Петербурге взрыв следствием плохой работы спецслужб. Его слова в четверг, 28 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, не считают», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, по мере выявления новых деталей обо всем докладывается главе государства. «На основе этих докладов он делает свое заключение», — сказал представитель Кремля.

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Журналисты отметили, что сначала версия теракта отрицалась, а затем о ней сказал президент Владимир Путин. «Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт», — сказал Песков. Однако он посчитал неправильным «в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля».

Кроме того, неверно говорить, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, такая постановка вопроса некорректна, указал он. «Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в четверг Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете.

Взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел вечером 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек.

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