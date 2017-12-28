Актриса из «Настоящих домохозяек» вымыла пол своей уборщицей

Домработница актрисы Карлтон Элизабет подала на нее в суд. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, пожаловалась на то, что работодательница в прямом смысле использовала ее как половую тряпку. Об этом сообщает TMZ.

Уборщица, которая была нанята артисткой в 2011 году для помощи по хозяйству в доме в Беверли-Хиллз, утверждает, что Элизабет часто находилась в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно применяла физическое и психологическое насилие.

Подробности случая, когда женщину использовали в качестве тряпки, не уточняются. Другой инцидент, в результате которого горничная серьезно пострадала, произошел четыре месяца назад, когда Элизабет напилась и напала на нее.

Материалы по теме Попробуй докажи Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу

Как указывает пострадавшая в иске, поводом для конфликта стало ее сообщение мужу ответчицы: она решила рассказать, как хозяйка дома разбила телевизор бейсбольной битой. После этого, как заявляет уборщица, актриса сильно толкнула ее, в результате чего помощница получила травмы, была на две недели освобождена от работы, а затем уволена.

Пострадавшая также рассказала, что за шесть лет работы несколько раз становилась свидетельницей того, что Элизабет причиняла себе вред и пыталась совершить самоубийство. Однажды она якобы выбросилась из окна на третьем этаже дома.

Карлтон Элизабет снялась в таких проектах, как «Таймшер», «Сексперимент», а также в сериале «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!