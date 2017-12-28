Американка постояла в очереди и выиграла пожизненное обеспечение

Американка случайно выиграла в лотерею пожизненное содержание, когда стояла в очереди, чтобы проверить уже имеющиеся у нее билеты. Об этом сообщило издание UPI.

55-летняя Николина Питруцелла (Nicolina Pitruzzella) пришла в офис лотереи узнать, стали ли ее билеты выигрышными. Однако их у нее было много, и она решила пропустить вперед мужчину, стоявшего за ней.

Пока женщина ждала своей очереди, она заметила терминал, в котором тоже продавали билеты. «Я сказала себе, что, если у меня есть купюра в два доллара, то я сыграю. Такая банкнота у меня была», — рассказывает Питруцелла.

Купленный билет оказался выигрышным: теперь до конца жизни она будет получать тысячу долларов (примерно 57,6 тысяч рублей) каждую неделю. Женщина, однако, предпочла получать выигрыш единовременно за год, то есть около 52 тысяч долларов за раз.

В начале ноября «Почта России» сообщила, что россиянин, выигравший рекордные полмиллиарда в лотерею, так и не забрал свой выигрыш. О неизвестном известно, что он живет в Воронеже. Тем не менее, в середине месяца счастливчик все же нашелся — им оказалась пенсионерка Наталья Власова. На выигранные деньги она решила помочь своим родственникам, а какую-то их часть отдать на благотворительность.

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