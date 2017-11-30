Шотландец вернул найденные 30 фунтов и обогатился в тот же день

Житель Шотландии, 50-летний Колин Бэнкс (Colin Banks) вернул деньги, найденные в банкомате, и сорвал куш в тот же день. Об этом сообщило издание Daily Record.

Бэнкс, работающий строителем, зашел снять деньги с банкомата в ближайший супермаркет и заметил в нем забытые кем-то 30 фунтов стерлингов (2346 рублей). Он отдал найденные купюры продавцу и объяснил ситуацию.

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Всего через полчаса Колин узнал, что выиграл 49 077 фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей) на виртуальных скачках: все его четыре ставки сыграли. Причем поставил мужчина всего полтора фунта (117,2 рубля). «Говорят, что честность — лучшая политика, и в моем случае так и оказалось. У меня большая семья, и теперь я уверен, что у нас будет отличное Рождество, лучшее за все время», — прокомментировал он свой успех.

Он рассказал, что отметил выигрыш «более, чем одним бокалом вина» и уже купил на 8,5 тысяч фунтов (664,5 тысячи рублей) подержанный Ford Focus. Какую-то часть денег он планирует потратить на подарки родным. Возможно, он также отправится на них в Мексику: в мае у него там женится племянник.

Через несколько дней Колин зашел в тот же супермаркет и выяснил, что 30 фунтами вернулся их владелец и был очень рад их обнаружить.