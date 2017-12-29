Лауреат «Оскара» снимет фильм про невероятные приключения Лимонова

Польский режиссер Павел Павликовский снимет фильм про российского писателя и активиста Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает Variety.

В основу картины ляжет биография Лимонова за авторством французского писателя Эммануэля Каррера. Рабочий вариант названия уже завершенного сценария — «Невероятные приключения радикального советского поэта, ставшего бомжом в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России». Начало съемок запланировано на 2018 год.

Эдуард Лимонов — лидер незарегистрированной партии «Другая Россия». Он известен как автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

В феврале 2015 года лента Павликовского «Ида» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В картине рассказывается о молодой послушнице Анне, которая готовится принять обет в католическом монастыре. Девушка узнает от своей тети, что на самом деле она по происхождению еврейка по имени Ида, а ее родители были убиты во время Второй мировой войны. Вместе с тетей Вандой девушка отправляется в путь, чтобы узнать правду о гибели семьи.

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