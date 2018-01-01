Минимальный размер оплаты труда россиян увеличился

В России с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 85 процентов от величины прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, с 1 января 2018 года МРОТ устанавливается на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума (9 тысяч 489 рублей), а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Путин подписал закон о повышении МРОТ 29 декабря.

11 сентября Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому с 2018 года МРОТ в России увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей. В тот же день Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а к 1 января 2019 года уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

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