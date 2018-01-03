Ким Чен Ын решил поговорить с Сеулом ради участия КНДР в Олимпиаде

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 по московскому времени. Ранее Пхеньян выразил желание начать переговоры по поводу участия сборной КНДР в Олимпийских играх, которых должны состояться в Южной Корее.

Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньяна и заявили о готовности начать диалог.

По мнению президента США Дональда Трампа, в решении Ким Чен Ына немалую роль сыграли наложенные на КНДР санкции.

Материалы по теме Будет хуже Ядерная война, конец нефти и другие сценарии гибели современного мира

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын также сообщил, что КНДР в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил он, добавив, что, необходимо снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!