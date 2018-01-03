Россиянка умерла в Бельгии после падения на катке

Туристка из России погибла в бельгийском городе Брюгге после того, как упала на катке в новогоднюю ночь. Об этом сообщает местное издание Het Nieuwsblad.

По его сведениям, падение произошло 1 января в 01:00 по местному времени (31 декабря в 23:00 мск). При этом каток был ночью закрыт для посещения.

43-летняя Валентина М. сильно ударилась головой и потеряла сознание. После обследования врачей она отказалась от госпитализации. На следующее утро ее в критическом состоянии доставили в больницу, где она через некоторое время скончалась.

Полиция Брюгге открыла расследование в связи с инцидентом. Отмечается, что россиянка приехала в Бельгию вместе с друзьями на новогодние каникулы.

В августе 2017 года российский турист скончался в результате падения с четвертого этажа отеля в Турции. 35-летний мужчина вышел на балкон в номере, чтобы подышать свежим воздухом.

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