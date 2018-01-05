Ученые рассчитали запасы человеческого мяса при исчезновении продуктов питания

В случае исчезновения на планете всех источников пищи, люди смогут прожить еще 1149 дней, питаясь друг другом. Такие выводы содержатся в исследовании британских ученых, опубликованных в Journal of Physics Special Topics.

«Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, и мы задумались о том, что произойдет, если вся пища исчезнет с поверхности Земли и настанет всемирный кризис. Мы подсчитали, как долго человечество протянет, если оно будет питаться исключительно мясом себе подобных», — говорится в статье.

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Как показывают расчеты, тело человека содержит в себе около 125 тысяч килокалорий, чего хватит для того, чтобы обеспечивать энергией еще 50 человек на протяжении суток. Следовательно, в первый день после наступления «продовольственного кризиса» исчезнет два процента человечества, на второй день — два процента от выживших, и так далее.

Как отмечают ученые, продолжительность жизни человечества может быть продлена, если наиболее сильные люди будут объединяться в сообщества, отлавливать более слабых и делать запасы мяса.

В апреле 2017 года ученые из Университета Брайтона (Великобритания) подсчитали, что в среднем человеческое тело при поедании может дать не 125, а 143 тысячи килокалорий.

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