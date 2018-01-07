Допрос русского боевика «Исламского государства» показали на видео

В сети появилось видео допроса боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) бойцами Сирийских демократических сил (СДС). Ролик публикует Telegram-канал WarJournal.

Мужчина называет себя Владимиром Олейниковым и заявляет, что он родом из Дагестана. Также попавший в плен утверждает, что присоединился к террористам не более трех лет назад. По его словам, все это время он был медиком.

Олейников был задержан при попытке попасть в Турцию. Он отмечает, что «не может вернуться домой», поскольку его там «посадят». Также боевик сообщил, что намеревался через Турцию попасть в Евросоюз по поддельным документам.

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