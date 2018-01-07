В Москве студентку колледжа изнасиловали после знакомства в соцсетях

В Москве женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее младшую сестру изнасиловал один из ее знакомых. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает РЕН ТВ.

«Студентка 1-го курса колледжа познакомилась с молодым человеком, который является уроженцем Турции, в социальных сетях. Перед Новым годом они решили встретиться на квартире, расположенной на "Филевском парке". Там мужчина изнасиловал свою интернет-знакомую. По факту инцидента возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

29 декабря 2017 года стало известно, что жительница Петербурга заявила об изнасиловании после того, как родила ребенка от напавшего на нее таксиста. Женщина объяснила, что ранее не сообщала о преступлении, так как боялась мести насильника.

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