Британка съела куриный бургер и умерла

Суд коронеров британского города Манчестер рассматривает дело 18-летней девушки, которая скончалась от аллергического шока, когда отведала куриный бургер. Об этом сообщило издание The Mirror 8 января.

По данным следствия, Шахида Шадид (Shahida Shahid) потеряла сознание через час после того, как съела куриный бургер, предположительно, маринованный в пахте (обезжиренных сливках), в одном из ресторанов Манчестера 12 января 2015 года. Через три дня она скончалась.

Во время предварительных слушаний в 2015 году выяснилось, что персонал порекомендовал Шадид это блюдо, несмотря на то что, она рассказала о своей аллергии. Тем не менее оно содержало молочные продукты, на которые у девушки была аллергия. Также девушка страдала аллергией на яйца, рыбу и орехи.

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8 января 2017 года открылось официальное слушание по делу о смерти Шадид. Ее родственники рассказали, что девушка отправилась в ресторан с четырьмя друзьями, чтобы отпраздновать окончание первого семестра в университете. Также они отметили, что девушка регулярно питалась в ресторанах и тщательно выясняла у официантов все подробности насчет заказанных блюд. Слушания продолжаются, ресторан пока не давал никаких комментариев.

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