Подсыпавшего сопернику допинг и кравшего инвентарь спортсмена дисквалифицировали

Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки отстранен от участия в соревнованиях на восемь лет за то, что подсыпал сопернику запрещенный препарат, в результате чего тот был дисквалифицирован. Решение во вторник, 9 января, вынесло Японское антидопинговое агентство, пишет ТАСС.

По данным Федерации каноэ Японии, в сентябре прошлого года во время проведения национального чемпионата по гребле в префектуре Исикава 32-летний спортсмен подсыпал в напиток своего более молодого соперника — 25-летнего Сэйдзи Комацу — анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным препаратам. После этого Комацу был отстранен от чемпионата, однако впоследствии он оспорил это решение, и Японское антидопинговое агентство вынуждено было провести расследование.

Комацу и Судзуки были основными кандидатами на включение в сборную страны для участия в Олимпийских играх, которые должны пройти в Токио в 2020 году.

В решении антидопингового агентства также указывается, что Судзуки раньше отличался неспортивным поведением. В частности, во время тренировок и соревнований он крал у своих соперников спортивный инвентарь.

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