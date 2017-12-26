Отбывший дисквалификацию россиянин устал от наглости МОК

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников поделился эмоциями по поводу возможного неучастия в Олимпийских играх 2018 года в Пхечхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Пока у меня нет слов. Так наглеть, как они наглеют, уже нельзя. Меня дисквалифицировали, когда мне было семнадцать, я дисквалификацию отбыл. Ни в какой системе (с манипуляциями допинг-проб — прим. «Ленты.ру») я не состоял, меня в те годы не было. Думаю, все нормально будет», — заявил Кулижников.

Материалы по теме Ничья победа Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР

Союз конькобежцев России (СКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к Олимпийским играм-2018 Кулижникова. Спортсмен имел двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата метилгексанамина в 2012 году, что может не позволить ему выступить на Олимпиаде в Пхечхане.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Спортсмены, желающие принять участие в ОИ, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов. Тогда они смогут выступить под олимпийским флагом.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!