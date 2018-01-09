Погубившая в кипятке десятки кошек женщина заплатит полмиллиона

Суд обязал жительницу Владимира выплатить соседям 484 тысячи рублей в качестве компенсации за затопленную квартиру. У самой виновницы происшествия после прорыва трубы отопления в квартире заживо сварились десятки кошек, пишет «Комсомольская правда — Владимир».

Женщина держала в своей пустой квартире большое количество кошек и лишь время от времени заходила их кормить. Прошлой зимой в жилье прорвало трубу отопления. В квартире без мебели кошки не могли никуда спрятаться и заживо сварились в кипятке.

В квартиру снизу хлынул кипяток с остатками жизнедеятельности животных. В результате были испорчены натяжные потолки, обои, мебель. Управляющей компании пришлось перекрыть стояк, и жители подъезда два дня были без тепла, пока «кошатница» не приехала.

Суд признал владелицу животных виновной в ненадлежащем содержании санитарно-технического оборудования и заставил оплатить соседям ремонт.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!