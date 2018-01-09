«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию BAFTA

Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список номинантов опубликован во вторник, 9 января, на сайте премии.

Конкурентами российской картины стали камбоджийский биографический фильм «Сначала они убили моего отца», иранская драма «Коммивояжер», южнокорейская лента «Служанка» и картина «Она» голландца Поля Верховена.

Больше всего номинаций BAFTA получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» — он претендует на премию в 12 категориях. За ним с девятью номинациями следуют ленты «Темные времена» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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Накануне в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения «Золотого глобуса». «Нелюбовь» также была номинирована на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако награду получила немецкая картина «На пределе» Фатиха Акина.

Премия BAFTA ежегодно вручается за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. На 70-й церемонии, прошедшей в ночь на 13 февраля, награду в номинации «Лучший фильм» получил мюзикл «Ла-Ла Ленд».

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