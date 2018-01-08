«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева остался без «Золотого глобуса». 75-я по счету церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Фильм российского режиссера был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако награду получила немецкая картина «На пределе» Фатиха Акина.

В этой номинации, помимо российской и немецкой работ, были представлены камбоджийский фильм режиссера Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийская картина «Фантастическая женщина», а также фильм «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Фильм «Нелюбовь» рассказывает историю супружеской пары в процессе тяжелого развода. В 2014 году в прокат вышла картина «Левиафан», которая получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и приз в Каннах за лучший сценарий. Среди других лент Звягинцева — «Елена», «Изгнание», «Возвращение».

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