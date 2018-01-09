Обвинявший СССР в холокосте министр обороны Польши отправлен в отставку

Новый польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра обороны Антони Мачеревича. Об этом во вторник, 9 января, сообщает РИА Новости.

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О кадровых перестановках стало известно во время торжественной церемонии смены состава правительства, прошедшей в президентском дворце при участии президента Анджея Дуды. Мачеревич на церемонии не присутствовал, покинув зал за несколько минут до начала. Кроме того, своего поста лишился министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

Оборонное министерство возглавит Мариуш Блащак, руководивший министерством иностранных дел. Вице-спикер сейма Йоахим Бруджиньский возглавит МВД.

Мачеревич 1 октября 2017 года заявлял, что для успешной обороны страны в ней необходимо присутствие двух американских дивизий.

Ранее, в сентябре, он возложил на СССР ответственность за холокост. «Если бы не удар со стороны СССР (имеется в виду польский поход Красной армии, начавшийся 17 сентября 1939 года — прим. «Ленты.ру»), судьба Второй мировой войны сложилась бы иначе, холокоста бы не было», — отмечал Мачеревич.

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