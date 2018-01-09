Россиянам заменят хлеб на мясо

Глава Минтруда Максим Топилин предложил изменить состав потребительской корзины, снизив объем хлебных продуктов и картофеля и увеличив количество мяса и рыбы. Такое заявление министр сделал в интервью «Российской газете».

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По словам Топилина, по некоторым позициям продуктовый набор потребительской корзины отстает от норм здорового питания, утвержденных министерством здравоохранения России в 2016 году. «В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, — пояснил Топилин. — И, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов», — сказал он. Министр добавил, что главной задачей новой потребительской корзины является приближение набора продуктов питания к оптимальному.

Глава Минтруда также не исключил изменение процентного соотношения долей продуктов питания (50 процентов) и долей непродовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 процентов). По его словам, в других странах уже перешли на иной порядок определения прожиточного минимума — устанавливается в процентах среднедушевого дохода. «Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны», — пояснил министр.

В настоящее время прожиточный минимум в России составляет около 43 процентов от среднедушевого дохода.

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