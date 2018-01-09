Овсянников обсудит с севастопольцами технологии переработки мусора

Способы и технологии переработки мусора в Севастополе будут вынесены на общественное обсуждение. Об этом заявил губернатор Дмитрий Овсянников в эфире местного телеканала. Его слова приводит газета «Новый Севастополь» во вторник, 9 января.

Овсянников напомнил, что законодательство запрещает создавать полигоны ТБО в границах города, «однако для Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга действует исключение». «Функционирование полигона ТБО в Первомайской балке продлено до 2020 года», — сказал губернатор.

Он отметил, что в 2017 году были введены в эксплуатацию третья и четвертая карты полигона ТБО, что, по его мнению, позволит накапливать мусор на полигоне в течение семи-восьми лет. «Следующий логичный шаг — это привлечение инвестора на территорию полигона ТБО с целью переработки либо сжигания мусора», — пояснил Овсянников. При этом он подчеркнул, что мусоросжигания в центре города не будет, а все проектные решения будут отбирать публично.

В 2017 году с территории «Севастопольского лесничества» на полигон ТБО в Первомайской балке было вывезено 50,5 тонн бытовых отходов и строительного мусора, говорится в отчете Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор).

Вторая очередь Первомайского полигона твердых бытовых отходов (ТБО) была введена в эксплуатацию в середине апреля прошлого года по заданию городского правительства Севастополя. Площадь второй очереди складирования мусора составляет 4,78 гектара, проектный объем захоронения отходов — 13 500 000 кубометров. По словам Овсянникова, проведение дополнительных мер позволит заметно увеличить срок эксплуатации полигона.