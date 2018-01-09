В самом северном большом городе планеты за год появились на свет 2567 детей

Более двух с половиной тысяч детей появились на свет в Норильске в течение 2017 года, сообщили «Таймырскому телеграфу» в Межрайонном родильном доме во вторник, 9 января.

При этом мальчиков родилось заметно больше, чем девочек: 1361 против 1206.

В роддоме добавили, что среди новорожденных две тройни и 30 двоен.

Норильск — самый северный в мире большой город. Здесь постоянно проживают более 150 000 жителей.

Осенью 2017 года глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о планах по превращению Норильска в притягательное для жизни место, чтобы горожане «не ожидали отъезда на материк». В этом отношении важными шагами стали приход в город высокоскоростного интернета и резкое сокращение количества вредных выбросов.

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