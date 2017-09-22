Потанин рассказал о планах превратить Норильск в притягательный для жизни город

Норильск должен располагать всеми сервисами и активностями, необходимыми современного мегаполису. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства развития Норильска (АРН) заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин в пятницу, 22 сентября, передает «Таймырский телеграф».

«Мы хотим, чтобы в Норильске люди жили, а не ожидали отъезда на материк», – отметил он. По словам Потанина, важным шагом стал приход в город высокоскоростного интернета.

Директор АРН Сергей Панченко рассказал, что в первую очередь планируется создать в городе постоянного представительство ассоциации франчайзинга, что в Норильске быстро появлялись лучшие практики, лучшие мировые бренды в области потребительских и прочих услуг.

Внимание также уделяется улучшение экологической ситуации в городе и крае. «Мы рассчитываем, что к 2023 году мы полностью будем соответствовать высоким экологическим требованиям. Выбросы снизятся в разы», – отметил ранее в ходе своего рабочего визита Потанин. Он напомнил о закрытии Никелового завода в Норильске, который ежегодно выбрасывал в атмосферу 400 тысячи тонн диоксида серы.

По результатам реализации «Серного проекта», суммарные объемы выбросов в Норильском промышленном регионе сократятся на 80 процентов.