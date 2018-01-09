Украинский паспорт оказался ценнее российского

Ценность российского заграничного паспорта за год поднялась на три строчки — до 48-го места в рейтинге компании Henley&Partnerts. «Индекс паспортов» показывает число государств, которые граждане могут посетить без визы. Россияне таким образом могут отправиться в 110 стран.

Среди государств бывшего СССР Россия делит второе место с Молдавией. На первое место из них вышла Украина — ее граждане могут посещать без визы 114 стран. В 2017 году Киев и Евросоюз договорились о безвизовом режиме, в результате украинский паспорт поднялся в рейтинге на 14 позиций и занимает 44-ю строчку.

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В целом же на первом месте находится Германия, ее граждане имеют право на поездки без визы в 177 стран. На второй позиции — Сингапур (176 государств). Третье место делят Дания, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Швеция и Великобритания (175). На четвертой строчке находятся Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Испания (174).

Паспорт США находится в индексе на пятом месте. В нынешнем году американцы имеют право посещать без визы 173 страны.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ всего в 24 государства.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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