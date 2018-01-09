Сотни австралийских летучих лисиц сварились на жаре

Более двух сотен летучих лисиц в Австралии скончались из-за аномальной жары. Об этом сообщило издание LiveScience.

Температура в австралийском штате Новый Южный Уэльс поднялась до 44,2 градусов Цельсия. Жара оказалась слишком сильной для колонии животных, живущей рядом с вокзалом города Кэмпбелтаун. Погибли как минимум 204 особи, большая часть которых — детеныши.

«Они буквально сварились. Жара воздействует на их мозг: он в прямом смысле закипает, и животные перестают понимать происходящее», — объяснила эколог Кейт Райан (Kate Ryan), следившая за жизнью колонии.

Местная группа экологов поделилась фотографиями и рассказом о спасении летучих лисиц на Facebook. Они назвали случившееся ужасом и признали, что от этого разрывается сердце.

Летучие лисицы — самые крупные представители отряда рукокрылых. Они могут достигать в длину до 40 сантиметров, а размах крыльев достигает полутора метров. Живут в тропиках и субтропиках, питаются цветками, соком и мякотью плодов.

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