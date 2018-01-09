Американского офицера покарали за любовь к Богу и ненависть к трансгендерам

Командующего медицинским батальоном ВВС США в штате Вашингтон полковника Дэниела Мюррея отстранили от должности после обвинений в излишней религиозности и дискриминации некоторых служащих. Об этом сообщает издание AirForce Times.

Мюррей был отстранен от командования батальоном в сентябре прошлого года. Это произошло в связи с тем, что сослуживцы, находившиеся под его командованием, направили жалобу в Управление по вопросам равных возможностей.

Свидетели пожаловались на то, что полковник подрывал моральный дух батальона своей излишней религиозностью и плохо объяснимыми решениями. Он увеличил срок дневного дежурства на час, объяснив это тем, что у солдат должно быть время, чтобы «подумать о том, что они могут сделать, чего не могут и что бы сделали, если бы армия им помогла». В свою очередь, он объяснил это тем, что до него в батальоне было плохое управление и «солдаты просто не знали, как делать свою работу».

Многие сослуживцы жаловались, что командующий также предвзято относится к атеистам. По их словам, он считал, что человек не обязан быть христианином, но обязан во что-то верить, а сам он «в ответе не только перед высшим командованием, но и перед высшими силами». Он также не раз повторял, что «в окопах нет атеистов». В то же время Мюррей не помнит, что говорил такого, но согласен со сказанным.

Одна из служащих рассказала, что командующий часто присылал ей СМС-поздравления с цитатами из Библии. Это не волновало ее до тех пор, пока он не отправил ей отрывок из библейской притчи и не посоветовал отойти от службы в ВВС.

Ранее на Мюррея также подал жалобу солдат-трансгендер. Он заявил, что командующий называл трансгердерность психическим заболеванием. Полковник не стал отрицать свои слова и добавил, что, «будучи командующим, я сообщил ему, что существуют специальные заведения, которые помогают справиться с подобными проблемами».

Мюррей командовал батальоном в течение года. Представитель ВВС в начале января сообщила AirForce Time, что полковник ожидает переназначения.

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