На Украине уравняли Сталина и российских императоров

В одном из магазинов украинского города Сумы обнаружили школьные тетради с портретами Сталина и российских императоров. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку по сообщениям в социальных сетях, заявила агентству «Укринформ» представитель ведомства Олеся Рапута.

После проверки будут приняты «соответствующие решения», подчеркнула она.

На тетради обратил внимание пользователь Facebook Александр Такул. «В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды.... Как вам такой сюжет?» — написал он.

На фотографиях на его странице можно увидеть тетради с изображением советского вождя, Екатерины II, Александра II и Николая II. В ассортименте представлены обложки в честь битвы за Москву и Сталинградской битвы, на которых напечатаны георгиевские ленты, и тетради с изображением современного российского оружия.

Владелец магазина Олег Тевкун назвал появление данный изделий на прилавке ошибкой и подчеркнул, что этот случай полностью противоречит его гражданской позиции. «Я сейчас пишу обращение поставщику об утилизации старых остатков такой продукции. Ответ обязательно опубликую», — сказал он.

На Украине с мая 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает запрет советской символики, переименование топонимов, названных в честь государственных деятелей СССР и снос памятников советской эпохи.

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