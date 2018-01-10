Определен легкий и приятный способ справиться с лишним весом

Продление ежедневного сна на 20 минут может помочь сбросить лишний вес, выяснили ученые. Исследование показало, что люди, дольше остающиеся в постели, потребляют меньше сахара. Об этом сообщает The New York Post.

По словам экспертов, простое вмешательство в образ жизни приводит к более здоровому питанию, так как человек тянется к нездоровой пище чаще всего из-за усталости. «Наши данные показывают, что чем больше вы спите, тем лучше едите», — пояснил Хайя Аль Хатиб (Haya Al Khatib) из Королевского колледжа Лондона.

В исследовании ученых приняли участие 42 человека, которые спали меньше семи часов в сутки. Половине из них сказали избегать кофеина перед сном, не использовать смартфоны и не ложиться спать голодными. Другой половине не дали никаких рекомендаций.

В итоге первая группа оставалась в постели на 55 минут дольше и спала на 20 минут больше. Их дневное потребление сахара (в напитках, печенье, тортах) сократилось на 10 граммов.

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